Под Казанью осудили экс-главу поселения за земельные махинации

Под Казанью осудили экс-главу Октябрьского сельского поселения за земельные махинации. Как сообщает пресс-служба Зеленодольского городского суда он получил условное наказание.

Установлено, что подсудимый в целях приобретения права собственности на земельные участки, относящиеся к землям лесного фонда, ввел в заблуждение председателя и члена правления СНТ № 12 «Восход» и попросил включить три земельных участка, территориально расположенные рядом с данным садовым обществом, в его территорию.

- Депутат заверил, что земельные участки уже принадлежат трем гражданам, а заключение правления о наличии этих участков в садовом обществе не является правоустанавливающим документом. Чтобы завершить передачу земель, экс-глава поселения ввел в заблуждение и.о. руководителя исполкома Октябрьского поселения, который вынес постановление о передаче земельных участков, а будущие собственники зарегистрировали на них свои права. Таким образом, земельные участки выбыли из права собственности Российской Федерации, а в официальные документы были внесены сведения, не соответствующие действительности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, - говорится в тексте сообщения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.