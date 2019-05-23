В РТ директора предприятия осудили за сокрытие 21 млн рублей от налоговой службы

В Татарстане осудили 60-летнего директора ООО «КамгэсЗЯБ» за сокрытие 21 млн рублей от налоговой службы. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По версии следствия, в 2018 году предприятие задолжало по налогам более 15 млн рублей. Чтобы активы не попали на замороженные счета, директор предприятия решил договориться с дебиторами о переводе средств контрагентам. Таким образом, он скрыл от налоговой 21 млн рублей.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.