Экс-депутат РТ рассказал о еще одной жертве ДТП, в котором погибла его дочь

Бывший депутат Госсовета Татарстана Марат Бухараев рассказал еще об одной жертве ДТП, в котором погибла его 16-летняя дочь. Об этом он написал на своей личной странице в «Твиттере».

- Мы все молились, но чудо не свершилось… Еще одна безгрешная душа покинула нас… Элла подруга Камиллы все эти дни боролась за жизнь… Лети к Богу дитя… ты там не одна, - говорится в тексте сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред).

Напомним, ДТП произошло 12 мая во Владимирской области. В Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Чуть позже на скользком участке не справился с управлением водитель KIA Sportadge и съехал в кювет. Еще спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибли два человека, в том числе дочь депутата.