В Казани суд присяжных признал виновными нацистов в убийстве студента из Чада

Присяжные Верховного суда РТ единогласно признали виновными 22-летнего Руслана Архипова, 19-летнего Романа Халилова, 25-летнего Ростислава Малахова и 21-летнего Аделя Аскарова в убийстве студента из Чада Махджуба Тиджани Хассана, сообщает пресс-служба суда.

Присяжные считают, что они не заслуживают снисхождения.

Напомним, преступление было совершено 16 февраля 2017 года. Тело 24-летнего студента КФУ из африканского государства Чад нашли на улице Аделя Кутуя в Казани. У студента 2 курса юридического факультета КФУ были множественные ножевые ранения лица, груди, живота, спины, а также вдавленная рана головы.

Подозреваемых задержали 6 марта 2017 года. В содеянном они сначала признались, а потом отказались от своих показаний.