Стал известен новый победитель шоу «Голос.Дети»

Победителями конкурса «Голос.Дети» стали все финалисты шоу. Об этом накануне вечером в прямом эфире Первого канала объявил генеральный директор Константин Эрнст.

Он наградил всех участников статуэтками победителей. Помимо Ержана Максима, Мариам Абделькадер, Ренаты Таировой, Нино Чеснер, Роберта Багратяна, Валерия Кузакова, Анастасии Сисаури и Михаила Григоряна, победителем 6-го сезона «Голос.Дети» также стала и Микелла Абрамова.

Отметим, что Абрамова отказалась от повторного участия в конкурсе. В ходе прямого эфира ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал, что «Это ее решение, и мы его уважаем».

Все победители конкурса также получили сертификат на 1 млн рублей.

Напомним, ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысило к​​оличество голосов за других конкурсантов», «такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда».

Судя по опубликованным данным голосования, победительница получила более чем в полтора раза больше СМС в свою поддержку, чем ближайший конкурент, при подсчете итогов телефонного голосования у победителя оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. Чуть позже Первый канал аннулировал итоги и назначил новый финал.

