Казань сегодня: тепло и отключение аналогового телевидения

БОЛЬНОЙ РАКОМ ЖИТЕЛЬНИЦЕ КАЗАНИ, ИСКАВШЕЙ СЕМЬЮ ДЛЯ СЫНА, СДЕЛАЛИ НОВУЮ ОПЕРАЦИЮ

Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына, рассказала о сделанной ей операции в хосписе, е стало немного получше.

- Долго не писала новости, так как очень плохо себя чувствовала и не хотела ни с кем общаться. Но, я надеюсь это простительно. На данный момент, состояние немного улучшилось. Эти три дня были сложными, - рассказала жительница Казани.

Ранее после возвращения из Сочи у нее возникли проблемы с ногой, куда она сама ставила себе уколы.

В ТАТАРСТАНЕ ОТЛОЖИЛИ СРОК ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В Татарстане отложили отключение аналогового телевидения, оно пройдет не в июне, а в октябре. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, передает РИА Новости.

- Татарстан получил согласие на переход в четвертый этап, потому что 4 июня, то есть на следующий день после отключения (аналогового вещания - ред.) в Татарстане крупный праздник – Ураза-байрам. Так как основное население республики в культурном отношении составляют мусульмане, они все, соответственно, будут заниматься праздником, - сообщил Алексей Волин.

В КФУ РАССКАЗАЛИ, КОГДА В КАЗАНЬ ВЕРНЕТСЯ ТЕПЛО

В КФУ сообщили, что на следующий неделе с каждым днем будет становиться все теплее и теплее, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы вуза Юрий Переведенцев.

В воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра, будет облачно и без осадков: +20 градусов в дневные часы и +12 градусов – в ночные, с каждым днем будет становиться теплее.

В КАЗАНИ ДЕПУТАТЫ ПОБЫВАЛИ В СОБАЧЬЕМ ПРИЮТЕ, ГДЕ УБИВАЮТ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

В Казани депутаты городской Думы накануне проверили, как содержатся собаки во временном приюте для бездомных животных на базе "ВетДома", сообщается на официальном портале мэрии города.

- В 2017 году организация отловила с улиц Казани 8 тысяч 126 собак, в 2018 – 10 тысяч 417, – рассказала директор "ВетДом" Алия Гараева. – После отлова собак доставляют в пункт временного содержания, где в течение 10 дней их осматривают ветеринары. Если животное полностью здоровое, то его стерилизуют и выпускают на улицу. Если нет, то собака отправляется на эвтаназию. На лечение средств не предусмотрено.

Всего на территории пункта временного содержания расположено 20 вольеров и площадка для выгула собак.

ВСМ МОСКВА – КАЗАНЬ МОГУТ ПОСТРОИТЬ ЗА СЧЕТ ГОСОБЛИГАЦИЙ

Для строительства высокоскоростной магистрали «Евразия», частью которой является ВСМ Москва – Казань, можно выпустить гособлигации, заявил президент РАН Александр Сергеев. Об этом он сообщил на заседании бюро межакадемического совета РАН и Национальной академии наук Белоруссии.

- По нашей оценке, стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали составляет от $200 млрд до $300 млрд в целом. <…> Такой проект, который гарантируется государством, может развиваться просто за счет выпуска облигаций,— пояснил глава РАН, передает ТАСС.

Интерес к инвестированию в проект ВСМ проявляют как западные и восточные банки, так и российские, «очень положительно относится к этому проекту Корея, и Китай интересуется», утверждает глава РАН.