Под Казанью будут судить мужчину, убившего знакомого после игры в карты

В Зеленодольске будут судить 35-летнего Сергея Тарасова, который убил 50-летнего знакомого после игры в карты. Об этом сообщили в Следственном комитете.

18 января двое мужчин вместе с другими знакомыми выпивали в квартире одного из домов по проспекту Строителей, в ходе игры в карты между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

- В дальнейшем оба вышли на лестничную площадку, где потерпевший замахнулся на Тарасова ножом. Последний отобрал у него оружие и ударил потерпевшего ножом в грудь, - сообщили следователи.

Пострадавший скончался на месте.

Свою вину в убийстве Тарасов не признал, уголовное дело направлено в суд.