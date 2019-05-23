Госжилфонд РТ отсудил у ПСО «Казань» более 870 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана решил, что ПСО "Казань" выплатит Госжилфонду РТ по договорам целевого денежного займа более 873 млн рублей, об этом говорится в картотеке суда.

Сумма выплат ПСО "Казань" в пользу фонда выглядит так: 694 миллиона рублей – основной долг, 127,5 миллионов рублей – процента за пользование займом, 51 миллион рублей – неустойка, 200 тысяч рублей – судебные расходы.

Напомним, что иск Госжилфонда РТ к ПСО "Казань" на 1 млрд 54 млн рублей был подан еще в сентябре 2018 года. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось. Затем суд уточнил исковые требования, снизив их на 127 млн рублей.