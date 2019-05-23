В Казани ищут очевидцев наезда на 10-летнюю девочку. ДТП произошло 23 мая в 14.46 напротив дома №39 по Ноксинскому спуску.

Водитель сбил пешехода, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии девочка получила ушиб мягких тканей лобной области, правой кисти и области правого локтевого сустава.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.