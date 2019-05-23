Стало известно, что случилось с семьей, найденной зарезанной в Татарстане

В Следственном комитете прокомментировали смерть семьи в Набережных Челнах, тела трех человек с ножевыми ранениями нашли накануне.

Следователи сообщили, что трагедия случилась примерно за 2 дня до обнаружения тел. Предварительно, 54-летнюю жену и 34-летнего сына убил 62-летний глава семейства, состоящий на учете у психиатра.

- Незадолго до трагедии семья продала квартиру и готовилась к переезду в другой район, однако мужчина отказывался уезжать, в связи с чем между родственниками произошел конфликт в ходе которого

он сначала расправился с сыном, а затем с супругой. После этого мужчина покончил с собой в ванной комнате, - сообщили следователи.

Возбуждено дело по статье "убийство двух или более лиц".