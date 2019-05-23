В Дербышках пройдет новый митинг против строительства дороги

Сегодня в Дербышках состоится согласованный митинг противников строительства дороги через микрорайон, об этом сообщили организаторы события.

Митинг пройдет с 18:00 до 20:00 на площади перед ДК Саид-Галиева. В письме активистам напомнили, что предельная заполняемость этой площадки составляет 1282 человека.

Ранее замдиректора по производственным вопросам Института Генплана Москвы Олег Григорьев на встрече с жителями Дербышек предупредил, что если в 2035 году не появится связка в виде дороги по ул. Главной, то в утренний час пик встанет М-7.