Казань сегодня: слушания по второй ветке метро и вердикт по «Адмиралу»

КАЗАНЦАМ, ВЫСТУПИВШИМ ПРОТИВ МЕЧЕТИ ПОД ОКНАМИ, ПООБЕЩАЛИ НЕ РЕЗАТЬ ТАМ БАРАНОВ

Совет аксакалов ДУМ РТ выступил с предложениями к недовольным строительством мечети казанцам, представители совета сообщили, что в новой мечети не будут резать баранов на Курбан-Байрам.

Напомним, несколько дней назад жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы.

В ДУМ РТ сообщили, что участок под строительство мечети был выделен городскими властями несколько лет назад, так как все другие мечта были заняты, исполком предложил использовать участок, который, действительно, ранее был отведен, как часть территории школы №62. При этом данный участок "стал местом складирования мусора от алкогольных напитков, использованных шприцов и собачьих экскрементов".

В КАЗАНИ ПРОЙДУТ СЛУШАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ВЕТКИ МЕТРО

В Казани пройдут общественные слушания по вопросу строительства первого участка второй линии метро, сообщается в документах мэрии.

Слушания по проекту планировки и межевания территории объекта «"Первый участок второй линии метрополитена города Казани от станции метро "Улица Ю.Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова"» должны будут пройти с с 23 мая по 27 июня.

Информация по общественному обсуждению будет размещена на портале "Общественные обсуждения". 27 июня в сборнике электронных документов будут опубликованы результаты общественных обсуждений.

В КАЗАНИ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР О ПОЖАРЕ В «АДМИРАЛЕ»: КОГО И НА СКОЛЬКО ОСУДИЛИ

Кировский районный суд города Казани огласил приговор по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал», который произошел в марте 2015 года, на пожаре погибли 19 человек.

МЕТШИН ПОЛУЧИЛ ОТ ПУТИНА НАГРАДУ В КРЕМЛЕ

Мэр Казани Ильсур Метшин получил награду от президента России Владимира Путина в московском Кремле, ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

Указ о награждении мэра был подписан 29 марта, Метшина наградили за большой вклад в социально-экономическое развитие города и многолетнюю добросовестную работу.

СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ ИДЕТ В КАЗАНИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ: ФОТО И ВИДЕО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В Казани уже несколько часов продолжается сильный ливень, видео и фото появились в соцсетях.

В некоторых районах города прошел сильный град, затопило большое количество дорог в центре города.