Ночной мэр Казани предложил сделать пешеходной улицу Профсоюзную

Ночной мэр Казани Артур Хосровян предложил сделать улицу Профсоюзная в частично пешеходную, две полосы останутся для автомобилистов, третью отдадут посетителям баров и кафе. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Мы действуем по инициативе, проявленной представителями заведений на улице Профсоюзной, которая превратилась уже в такой развлекательный вечерний кластер. Они попросили оказать содействие в работе по формированию из этой улицы официального городского вечернего и ночного развлекательного пространства, - рассказал ночной мэр.

Он рассказал, что после первой встречи с собственниками заведений стало понятно, что сделать улицу полностью пешеходной не получится, поэтому речь пока идет о частичном ограничении движения автотранспорта — дорогу предлагается в ночное время, а также в выходные и праздничные дни сузить до одной полосы на участке от улицы Астрономической до Чернышевского и ввести ограничение по скорости движения.

Впрочем, в в комитете по транспорту исполкома идею не поддержали. В ведомстве напомнили, что сейчас Профсоюзная является одним из важнейших транспортных коридоров в центре Казани.

- Перекрытие улицы Профсоюзной для организации пешеходного пространства значительно замедлит автомобильное движение в центре города, где в силу специфики территории оно и без того осложнено узкими улицами с невозможностью их расширения, - сообщили власти.