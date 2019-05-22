«Тяжелый урок». В казанском Кремле прокомментировали снос Арских казарм

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала снос Арских казарм, по ее словам, это тяжелый урок.

- К сожалению, произошло то, что произошло. Наверное, это такой тяжелый урок, который в будущем будет учтен в организации подобной работы, – заявила Галимова на брифинге.

Она уточнила, что позиция президента Татарстана сводится к тому, что к решениям подобных вопросов ни в коем случае нельзя относиться формально.

- Вы совершенно правы, несмотря на то, что объект данный не является архитектурным памятником, он является таковым и представляет ценность для большого количества неравнодушных жителей нашей столицы, - отметила представитель Кремля.