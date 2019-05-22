В Казани опечатали развлекательный центр Fun24

В Казани судебные приставы накануне опечатали здание развлекательного центра Fun24, расположенного на улице Мазита Гафури, 46. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

- Работа комплекса приостановлена до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Судебным приставом после закрытия будет осуществляться контроль исполнения требований исполнительного документа, - сообщили приставы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани был закрыт развлекательный комплекс Fun Park, включающий в себя океанариум, аквапарк "Барионикс" и развлекательный центр FUN 24.

К слову, в последние годы прокуратура неоднократно пыталась закрыть это здание. В 2015 году после массовых проверок в здании были выявлены 44 нарушения требований пожарной безопасности. Но закрыть его так и не удалось.