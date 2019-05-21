Казань сегодня: Алсу впервые высказалась и дело после смерти школьника

В КАЗАНИ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «УБИЙСТВО» ПОСЛЕ СМЕРТИ ШКОЛЬНИКА С УЛИЦЫ

В Казани возбудили дело по статье "Убийство" после смерти 11-летнего школьника, который отравился неизвестным веществом, информацию подтвердил источник портала.

Школьник отравился 19 мая у дома по улице Бигичева, спустя несколько часов он скончался в ДРКБ.

- 20 мая было возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего", - сообщили порталу.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАПРЕТ РАЗДЕЛЬНЫХ КУПАЛЬНИКОВ В ТАТАРСТАНЕ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы России о бассейнах позволяют женщинам купаться в раздельном купальнике, однако бассейн может устанавливать собственные правила, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отмечает РИА Новости.

Ранее в группе администрации города Набережные Челны в социальной сети "ВКонтакте" жительница города Наталья Абрамова пожаловалась, что ей запретили купаться в раздельном купальнике в городском бассейне.

В ведомстве уточнили, что внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды, включающие в себя шапочку, тапочки и купальник, а также режим пользования душевыми и саунами. Распорядок каждого учреждения разрабатывается индивидуально.

В КАЗАНИ НАЧАЛИ СНОСИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ЗДАНИЯ КАЗАРМ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДКА

В Казани сегодня начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке, сообщили казанцы в соцсетях.

На улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника, территория вокруг казарм огорожена.

В ТАТАРСТАНЕ ПРЕДСТАВИЛИ КАМЕРУ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ

В Иннополисе на конференции разработчик NtechLab и китайский производитель оборудования видеонаблюдения Dahua Tech. представили носимую камеру с распознаванием лиц, пишет «Прайм». Устройство предназначено для использования полицейскими, офицерами Росгвардии, а также сотрудниками служб безопасности, ЧОП и транспортных компаний.

Камера передает изображение лица с необходимыми мета-данными на сервер с установленным приложением, где непосредственно происходит распознавание. Если изображение совпадает с базой данных лиц, то при необходимости на камеру поступает уведомление, она вибрирует и издает звук, а на ЖК-экране пользователь получает результаты распознавания. Данные передаются через мобильную сеть 3G/4G.

АЛСУ ВПЕРВЫЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СКАНДАЛ ВОКРУГ ПОБЕДЫ ДОЧЕРИ В ШОУ «ГОЛОС.ДЕТИ»

Певица Алсу прокомментировала скандал с победой своей дочери в шоу в «Голос.Дети», в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» она заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

- Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - добавила она.

Алсу, отвечая на вопрос, примет ли участие в повторном финале «Голоса» ее дочь, заявила, что это решение примет сама Микелла.

- Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама, - сказал артистка.

Напомним, спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос.Дети», итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.