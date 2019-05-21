Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

19:43, сегодня
Записки из Китая: «космические» зарплаты, неопрятные местные и блюда из собак
19:15, сегодня
Казань сегодня: Алсу впервые высказалась и дело после смерти школьника
17:38, сегодня
В Нижнекамске из окна выпал мужчина, состоявший на учете
11:20, 21.05.2019
SimbirSoft приглашает IT-специалистов на Летний интенсив-2019
16:57, сегодня
В Татарстане главу поселения подозревают в причастности к массовой гибели рыбы
16:42, сегодня
У Чеховского рынка появился перевернутый знак «Пешеходный переход»
16:21, сегодня
В Челнах около магазина мужчину пытались убить «розочкой»
15:52, сегодня
В Казани водитель грузовика скрыл номер за плюшевой игрушкой
15:24, сегодня
В полиции прокомментировали инцидент с висящим на «Миллениуме» парнем
14:59, сегодня
На трассе М-7 раненый водитель три дня охранял фуру с грузом
14:58, сегодня
В Казани показали свой фирменный торт
14:41, сегодня
Источник: на улице Минская мужчину ограбили, натравив на него собаку
14:10, сегодня
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы дочери в шоу «Голос.Дети»
13:42, сегодня
Казанец украл авто с помощью арендованного им эвакуатора
13:30, сегодня
В Набережных Челнах продают яхту за 9 млн рублей
12:58, сегодня
В Татарстане представили камеру для полицейских с распознаванием лиц
12:21, сегодня
В Татарстане родители требуют ввести пятидневку в школах
11:59, сегодня
В Казани начали сносить оставшиеся здания казарм Октябрьского городка
11:41, сегодня
14-летняя школьница из Казани погибла в ДТП с «Камазом»
11:39, сегодня
В Татарстане на пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина
10:53, сегодня
В Челнах разыскивают водителя, который сбил 10-летнего школьника и скрылся
10:47, сегодня
В Иннополисе начнут собирать самолеты
10:25, сегодня
Роспотребнадзор прокомментировал запрет раздельных купальников в Татарстане
09:58, сегодня
В Казани возбудили дело по статье «Убийство» после смерти школьника с улицы
09:48, сегодня
В Челнах скончался мужчина на глазах у коллег
09:17, сегодня
В Татарстане произошел массовый мор рыбы: возбуждено уголовное дело
09:10, сегодня
13 344 клиента сделали рекламу для Yota
19:44, 21.05.2019
Казань сегодня: повисший на «Миллениуме» и митинг против мечети
17:57, 21.05.2019
В Набережных Челнах у женщины забрали детей с отсрочкой наказания
16:55, 21.05.2019
Верховный суд РТ подтвердил приговор активистке против татарского языка
16:42, 21.05.2019
В Челнах эвакуировали несколько торговых центров
16:19, 21.05.2019
Казанец повис на вершине моста «Миллениум»
15:42, 21.05.2019
Казанцы митингуют: они против мечети на улице Академика Павлова
14:51, 21.05.2019
В Челнах осудили мужчину, который пришел в развлекательный клуб с ружьем
14:45, 21.05.2019
В Татарстане 14-летний водитель на «семерке» опрокинулся в кювет: погиб ребенок
14:31, 21.05.2019
МВД получит 200 тысяч рублей от экс-полицейского, пнувшего казанца в пах
14:13, 21.05.2019
В Челнах около жилого дома нашли тело женщины
13:35, 21.05.2019
СК проверит смерть младенца в Альметьевске, который срыгнул и погиб
12:37, 21.05.2019
​В Казани в метро произошел сбой в движении поездов
11:48, 21.05.2019
В Казани на Avito продают два двигателя для реактивного самолета
11:15, 21.05.2019
В Татарстан пришло тепло. Но не радуйтесь
10:53, 21.05.2019
В России упростят порядок установления инвалидности
10:45, 21.05.2019
Минниханов отказался поддержать увеличение компенсаций за аварийное жилье
10:07, 21.05.2019
Больная раком жительница Казани, искавшая семью для сына, переехала в хоспис
09:56, 21.05.2019
В Татарстане скончался младенец, захлебнувшись отрыжкой
09:41, 21.05.2019
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
09:23, 21.05.2019
В Елабуге обнаружили двух утопленников
09:06, 21.05.2019
В Татарстане из-за обмеления отменили рейсы туристических теплоходов
02:48, 21.05.2019
ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей
21:27, 20.05.2019
Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза
21:15, 20.05.2019
«Вообще не нужно делать детский «Голос» - совершенно не интересно его смотреть»
20:51, 20.05.2019
«На лестницу выходим»: пол казанского ТЦ разломило на части
19:45, 20.05.2019
Казань сегодня: скончался школьник и отмена последнего звонка
18:07, 20.05.2019
Казанцы создали стену мотивации к старту сериала «Толя Робот» на ТНТ
17:44, 20.05.2019
Аспирант МГУ из Нижнекамска стал фигурантом нового дела о сбыте наркотиков
17:19, 20.05.2019
В России повысят МРОТ
17:11, 20.05.2019
В Казани мужчина сломал бедро, упав с крыла Ил-76
16:53, 20.05.2019
Под Казанью пара украла из магазина подгузники и водку
16:20, 20.05.2019
Телеканал National Geographic показал в цирке Казани страдающих белых медведей
15:51, 20.05.2019
В Казани осудят водителя, насмерть сбившего 15-летнюю девушку
15:19, 20.05.2019
В МВД предложили изымать автомобили у пьяных водителей
14:59, 20.05.2019
Лидер либертарианцев о ЧП в Казани: «Дегенераты насрали в коробку из-под чипсов»
14:40, 20.05.2019
Вор в законе Резо обложил данью заключенных в Татарстане
14:38, 20.05.2019
Певицу МакSим выписали из больницы
14:19, 20.05.2019
В Казани назвали самого богатого ректора вуза
13:30, 20.05.2019
Выпавший в середине мая в Татарстане снег сняли на видео
13:12, 20.05.2019
В РТ поженились мужчина и женщина, которые отбывали срок в одной колонии
12:56, 20.05.2019
Путин назначил нового председателя суда в Казани
12:42, 20.05.2019
В Татарстане повторно объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
11:59, 20.05.2019
Соцсети: в Казани обстреляли экипаж ДПС. МВД: это учения
11:46, 20.05.2019
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
11:44, 20.05.2019
В Челнах мужчину ударили ножом в висок. Он скончался
11:19, 20.05.2019
В Казани скончался найденный на улице 11-летний школьник
11:05, 20.05.2019
В Челнах представили нового заместителя руководителя исполкома
10:51, 20.05.2019
В Казани отменили общегородской последний звонок
10:39, 20.05.2019
В Татарстане на базе отдыха нашли повешенным таксиста
10:28, 20.05.2019
Соцсети: в Татарстане выпал снег
vk.com/adel_v

Записки из Китая: «космические» зарплаты, неопрятные местные и блюда из собак

Cегодня, 19:43 68 2 Автор: prokazan.ru
Три истории казанцев, отправившихся покорять Поднебесную

На днях для россиян, родившихся в Татарстане и Дагестане, а также жителей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана были введены ограничения на въезд в китайский город Фуюань. ProKazan.ru нашел трех казанцев, временно проживающих в Китае, и расспросил их о возможных причинах появления подобного запрета. Также мы узнали, зачем герои нашего материала отправились в Поднебесную, что их больше всего шокировало в местной культуре, и переехали бы они в эту страну на ПМЖ, если бы им предоставилась такая возможность.

 

Адель Васильев
По поводу Фуюаня не могу сказать точно, но, скорее всего, это произошло из-за террористов. Вообще, Китай не очень любит страны, названия которых оканчиваются на «-стан». К примеру, сейчас, насколько я знаю, ведется поиск выходцев из Белуджистана, проживающих в Поднебесной. Также во многих провинциях уничтожают мечети, а уйгуров вообще «перевоспитывают» в концлагерях. Учитывая эту ситуацию, стоит иметь в виду, что у гражданина любой другой страны, побывавшего в свое время в Турции или любой другой мусульманской/арабской стране, достаточно мало шансов попасть в Китай. Что касается моей истории, то я закончил Институт Востоковедения при КФУ, где изучал китайский язык, историю, культуру и местные традиции. После этого я решил отправиться на китайские языковые курсы в саму Поднебесную. В общей сложности, я живу в Китае уже 1 год и 8 месяцев.   Не могу сказать, что адаптация была для меня проблемой. К примеру, китайская кухня мне сразу понравилась - я любитель острой пищи. В целом, не секрет, что местная культура и традиции многих отталкивают. Уточню, что я не имею в виду непосредственно китайскую культуру (живопись и так далее), ибо она прекрасна. Я говорю про людей.    Они чавкают, везде плюются и курят, несмотря на запреты. В некоторых местах, где готовят уличную еду, адски воняет и царит полная антисанитария (кстати, за все то время, что я ем местный стритфуд, я еще ни разу не отравился). Часто можно увидеть, как маленькие дети находятся в общественных местах с открытыми попами, чтобы «кожа дышала» и, чтобы можно было быстро справить нужду. Помимо этого, китайцы очень громко разговаривают - почти кричат, но это из-за особенностей их языка. А так, народ очень приветливый и всегда поможет в каких то вопросах, однако многие этого почему-то не замечают. В общем, мне «зашла» такая культура. Также стоит сказать про экологию. Китайцы мусорят только так, но с этим потихоньку борются: к примеру, везде есть урны с сортировкой отходов. Еще вчера вечером вы могли наблюдать целую кучу мусора, но на утро его уже не будет - уборщики здесь повсюду, и они делают свою работу на отлично. Помимо этого, сейчас в Китае стараются озеленять все, что только можно. В новых жилых комплексах полно растений и даже есть маленькие искусственные водоемы с живностью.   Я бы хотел остаться здесь жить, но это очень трудоемкий процесс. Сложно получить гражданство, но я не прочь найти работу в этой стране или открыть здесь свой бизнес. 

Вероника Габдуллина
(имя изменено по просьбе героини)
Ситуация с въездом татарстанцев в Фуюань не кажется мне совсем удивительной. Дело в том, что, когда я оформляла визу в Китай, в казанском визовом центре меня попросили обязательно предоставить свидетельство о рождении, так как в Китае с подозрением относятся к людям с пропиской в республике или стране, название которой заканчивается на «-стан». Свидетельство было необходимо для того, чтобы показать: Татарстан - это часть России. После предоставления документа никаких проблем с получением визы не возникло.    Могу предположить, что запрет на въезд связан с ситуацией с уйгурами на Севере Китая. Судя по тому, что говорят в новостях, там происходит притеснение мусульманского населения, якобы под эгидой борьбы с терроризмом, хотя притесняют, насколько я знаю, в том числе и обычных граждан - их отправляют в трудовые лагеря. Возможно, с этим и связано включение Татарстана в данный список. Хотя, как мне кажется, татарстанцам, отправляющимся в этот город, волноваться не стоит. Думаю, наша республика попала в этот список случайно, и вряд ли кто-то в Китае, увидев ваш российский паспорт, подумает проверять - из Татарстана вы или еще откуда-то. Для них вы будете гражданином России, так что можно спокойно ехать даже в этот город, несмотря на негласный запрет.   Моя история началась довольно просто: я отправилась в Китай, чтобы найти там работу. Вообще, сейчас распространена практика, когда выпускники российских вузов едут в эту страну с хорошим знанием английского и работают там в детских садах или тренинговых центрах преподавателями языка, зарабатывая довольно хорошие деньги. Я могла отправиться туда через агентство, но, изучив вопрос, поняла, что поступать таким образом смысла нет, поскольку у меня в Китае уже три года живет и учится сестра. Оплачивать услуги агентства я не видела смысла, так что сама купила билеты и оформила визу.   Временно поселившись у сестры, я обратилась в китайское агентство, которое подыскивало работу для иностранцев. Я заполнила специальную анкету, подготовилась, изучив специфику работы с детьми, и сходила на несколько собеседований (а точнее провела пару-тройку демо-уроков). После этого мне предложили работу преподавателя английского в нескольких школах.   Зарплата была очень хорошей - 12 тысяч юаней. Из этой суммы вам остается где-то 10 тысяч - примерно 2 тысячи уходят на аренду жилья. Замечу, что у меня сложилась несколько иная ситуация, поскольку я отправилась в крупный город Нанкин, где не так-то просто найти аренду за 2 тысячи юаней (особенно иностранцу). Повторюсь, Нанкин - очень большой город: по официальным данным, там проживает порядка 9 млн человек, однако реальные цифры приближаются к отметке в 20 млн человек.    В целом я прожила в Китае всего две недели. На четырнадцатый день своего пребывания в этой стране, я должна была подписывать контракт, который дается на год. Конечно, вы можете уехать и раньше, но таким образом вы подведете своего работодателя. Я - человек ответственный и таких вещей не приемлю, так что через две недели настало время принимать решение: или я остаюсь там на год, или уезжаю. Я решила, что это замечательный опыт, но меня дома ждет муж и год в разлуке с ним будет слишком тяжелым. Так что я вернулась в Казань, так и не начав работу в Китае. Хотя, если бы я поехала с супругом, то я бы с удовольствием осталась, потому что уровень зарплаты там в четыре раза выше того, что я получала бы в России. Да, траты там были бы побольше, но достойная оплата труда иностранных специалистов позволяет жить в Китае практически ни в чем себе не отказывая. Кстати, коллеги моих знакомых - муж и жена из Мексики - работают в одном из китайских тренинговых центров уже третий год, при этом каждый из них получает по 16 тысяч юаней в месяц, что позволяет им спокойно покупать недвижимость у себя на родине.   Что касается культурного аспекта, то, многое вас может оттолкнуть, если вы отправились в Китай абсолютно неподготовленным. Там очень современные города (даже на базаре можно расплачиваться по смартфону), однако эта развитость соседствует с определенной небрежностью китайцев и низким качеством выполняемых работ. То есть, вы можете заехать в новую квартиру, а она будет абсолютно грязной и неубранной. При этом хозяева вам скажут: «Вы чего, тут только что прошла уборка!». На улицах Китая чисто, но это только потому что там усердно убираются - китайцы бросают мусор практически себе под ноги. Из негатива можно выделить то, что в Китае грязно, очень шумно и люди не соблюдают ПДД.   Также в их культуре не считается чем-то зазорным громко разговаривать, толкаться, хлопать незнакомых людей по плечу или тыкать в них пальцем. Но, вообще, надо учитывать разницу поколений: китайская молодежь сейчас более образованная, чем люди старшего возраста (особенно, если речь идет о взрослом поколении выходцев из деревень).На мой взгляд, не нужно воспринимать подобные вещи негативно - это просто особенности местной культуры. Если относиться к этому с пониманием, то жить в Китае очень даже можно.    Чтобы у вас не сложилось однобокого представления о Поднебесной, подчеркну, что это далеко не страна третьего мира, где все работают на заводах и волокут нищее существование. Если зайти в метро и осмотреться, то можно заметить, что примерно у половины пассажиров будут самые последние навороченные айфоны и очень стильная одежда. Также в Китае сейчас очень модно с малолетства отправлять детей в английские школы и садики, куда как раз и нанимают иностранцев, чтобы молодое поколение с самых ранних лет разговаривало на двух языках - китайском и английском. Богатых людей в Китае очень много, как и тех, кто зарабатывает больше среднего. Но есть, конечно, и бедные слои населения.    В числе плюсов могу назвать автоматизацию всех процессов. Практически все можно купить в интернете, причем гораздо дешевле, чем в оффлайне. К примеру, одежда в магазинах будет стоить примерно так же, как и у нас, но, если вы закажете ее онлайн, то, во-первых, она придет очень быстро, а, во-вторых, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Также мне нравится местная инфраструктура: у них отдельные полосы для байков, велосипедов, машин и так далее. Хотя, иногда случается и так, что на дороге просто нет тротуаров. Еще один плюс - озеленение городов. Если там строят новый район или благоустраивают улицу, то все это обязательно сопровождается высадкой больших деревьев. При этом, практически все дворы «забетонированы».   Главный минус Китая, о котором знают все - это экология. Иногда на несколько дней, а иногда на целый месяц на город может опуститься смог. В зависимости от его интенсивности, людям приходится надевать маски и перемещаться по улицам только в них. Вообще, перед поездкой в Китай я бы посоветовала запастись витаминами, а везти их, как и любые лекарства, лучше из России, потому что там они стоят дорого. Также в Китае сильно хлорированная вода - ты выходишь из душа, а твоя кожа пахнет хлоркой, как после похода в бассейн.   Китай - это не идеальное и не ужасное место. Просто взвешивайте перед поездкой все плюсы и минусы. При этом стоит ответственно подойти к выбору города и провинции для проживания - там есть места, где, к примеру, до сих пор едят собак и кошек, что для европейского человека неприемлемо. В то же время, в этой стране масса очень современных и высокоразвитых городов, где, в том числе, очень серьезно относятся к животным.

Камиль Галеев
Ничего не могу сказать вам о ситуации с въездом в Фуюань, но могу рассказать свою историю. Я отправился в Китай, чтобы глубже изучить эту страну и ее реалии. Мое решение во многом вызвано пониманием того, что в будущем Китай будет играть все большую роль и в мире, и в России.    Сейчас я заканчиваю магистратуру Пекинского университета по китаистике и экономике. Адаптироваться на начальном этапе было нетрудно: студенты престижных университетов в целом достаточно вестернизированы, многие из них говорят по-английски лучше меня. Хотя, разумеется, были неизбежны и некоторые сюрпризы. Из впечатливших меня особенностей страны я бы выделил приподнятое положение интеллектуального класса. Его монополия на политическое доминирование фактически никем не оспаривается. Для выходца из России это было удивительно.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
0
22 мая 2019
20:18
Население Китая около 1,4 млрд человек. Зачем туда попадать? Там яблоку негде упасть.
Горожанин
0
22 мая 2019
20:22
Если и сбегать из шуваловки, то уж точно не в Гонконг.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:01, сегодня
Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак
10:16, сегодня
В России второклассник принес крысиный яд в школу и отравил 13 детей
18:03, 17.05.2019
2 часа с лопатой - месяц с больной спиной. Как помочь суставам в дачный сезон
16:59, 21.05.2019
В Башкирии осудили врача за изнасилование 16-летней пациентки
16:17, 21.05.2019
Независимые АЗС предупредили о новом скачке цен на бензин
11:41, 21.05.2019
В России мать проломила череп младенцу, разозлившись на его плач
16:06, 20.05.2019
В России женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе
09:43, 20.05.2019
В Башкирии чиновница покончила с собой после разговора с начальником
18:28, 19.05.2019
В Москве полумарафонец умер после финиша
12:42, 19.05.2019
Минпросвещения РФ готовит новые нормы безопасности в школах
09:40, 19.05.2019
Сергей Лазарев стал третьим на «Евровидении»
16:27, 17.05.2019
Отпущен последний подозреваемый в изнасиловании уфимской дознавательницы
15:22, 17.05.2019
У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле
13:28, 16.05.2019
СМИ: в Москве офицеру ФСБ сломали челюсть за то, что он долго сидел в туалете
15:47, 15.05.2019
В России 10-летний школьник из ружья застрелил одноклассника
15:02, 15.05.2019
В России детском саду малыши устроили массовую драку. Следком начал проверку
09:43, 15.05.2019
Специалисты восстановили полную картину крушения самолета в Шереметьево
15:25, 14.05.2019
ФСИН Бурятии снял клип о своей работе со сценами насилия над заключенными
13:48, 14.05.2019
В РФ кондуктор подложила в троллейбус муляж бомбы, чтобы не выходить на работу
09:35, 14.05.2019
СМИ: главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
17:52, 13.05.2019
В России неизвестный метнул коктейль Молотова в здание правительства
17:08, 13.05.2019
В России в ДТП погибла олимпийская чемпионка
15:12, 13.05.2019
СМИ: Жириновский продал дачу стоимостью 400 млн рублей внебрачному сыну
10:25, 12.05.2019
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа, есть погибшие
08:46, 12.05.2019
СМИ: в Москве нашли мертвым помощника прокурора с галстуком во рту
16:48, 09.05.2019
На Парад Победы в Москве вместо ветеранов пригласили инста-блогеров
09:59, 09.05.2019
В России подсчитали живых участников Великой Отечественной войны
09:35, 09.05.2019
В Петербурге 8-летняя девочка доставлена в больницу из квартиры с сотней крыс
17:12, 08.05.2019
В России федеральный судья покончил с собой в гараже суда
15:51, 08.05.2019
СМИ: подросток изнасиловал второклассника в лесу во время соревнования
13:37, 08.05.2019
В России водитель маршрутки изнасиловал пассажирку во время рейса
11:02, 08.05.2019
СМИ: пилот сгоревшего самолета в Шереметьево вернулся в кабину и спас напарника
10:03, 08.05.2019
На Красной площади нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
17:25, 07.05.2019
В России врач изнасиловал пациентку и получил условный срок
13:41, 07.05.2019
В России хотят запретить пластиковую посуду
12:19, 07.05.2019
СМИ: на Урале женщину жестоко избили в отделе полиции
11:00, 07.05.2019
В России киллер расстрелял предпринимателя с женой
09:24, 06.05.2019
В США предложили полностью закрыть въезд в страну жителям России
19:03, 03.05.2019
Семья Алсу ответила на травлю за победу в «Голосе»
17:04, 03.05.2019
В России сняли с продажи георгиевские ленты со свастикой
13:10, 02.05.2019
В России заведующая детским садом заставила ребенка целовать землю
17:14, 30.04.2019
В России сельчанки отдавали педофилам несовершеннолетних родственниц
13:26, 30.04.2019
В Нижнем Новгороде женщина убила младенца, сломав ему позвоночник
13:10, 30.04.2019
В России врачи оставили труп во дворе дома, где играли дети
14:59, 29.04.2019
В Москве школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
10:13, 29.04.2019
В России ветерана МВД подозревают в жестоком убийстве адвоката
09:47, 29.04.2019
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю зимой
12:16, 28.04.2019
В России самбисты устроили массовую драку на трибунах во время турнира
10:23, 28.04.2019
В России умирающего онкобольного заставили платить за бесплатный протез
12:59, 27.04.2019
Массовое убийство в Уфе: следователи нашли тела пропавшей семьи из пяти человек
09:55, 27.04.2019
Одного из уфимских насильников отпустили под домашний арест
19:11, 26.04.2019
В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации
10:28, 26.04.2019
В России эффективность губернаторов будут оценивать по 15-ти критериям
09:32, 26.04.2019
В России могут перенести начало учебного года на 1 октября
15:36, 25.04.2019
Россиянам могут запретить ввозить в страну пармезан и мясо
13:24, 25.04.2019
В Марий Эл задержанный вывалился из автомобиля полиции на ходу: есть видео
12:47, 25.04.2019
Ветераны ВОВ будут получать по 10 тысяч каждый год
17:34, 24.04.2019
В России киллер убил 17-летнего парня
16:25, 24.04.2019
В России родители бросили на улице гроб с младенцем
15:40, 24.04.2019
Отца двукратного чемпиона мира по ММА до смерти избили полицейские
13:22, 24.04.2019
В России врачи по ошибке удалили женщине грудь