Записки из Китая: «космические» зарплаты, неопрятные местные и блюда из собак

На днях для россиян, родившихся в Татарстане и Дагестане, а также жителей Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана были введены ограничения на въезд в китайский город Фуюань. ProKazan.ru нашел трех казанцев, временно проживающих в Китае, и расспросил их о возможных причинах появления подобного запрета. Также мы узнали, зачем герои нашего материала отправились в Поднебесную, что их больше всего шокировало в местной культуре, и переехали бы они в эту страну на ПМЖ, если бы им предоставилась такая возможность.

По поводу Фуюаня не могу сказать точно, но, скорее всего, это произошло из-за террористов. Вообще, Китай не очень любит страны, названия которых оканчиваются на «-стан». К примеру, сейчас, насколько я знаю, ведется поиск выходцев из Белуджистана, проживающих в Поднебесной. Также во многих провинциях уничтожают мечети, а уйгуров вообще «перевоспитывают» в концлагерях. Учитывая эту ситуацию, стоит иметь в виду, что у гражданина любой другой страны, побывавшего в свое время в Турции или любой другой мусульманской/арабской стране, достаточно мало шансов попасть в Китай. Что касается моей истории, то я закончил Институт Востоковедения при КФУ, где изучал китайский язык, историю, культуру и местные традиции. После этого я решил отправиться на китайские языковые курсы в саму Поднебесную. В общей сложности, я живу в Китае уже 1 год и 8 месяцев. Не могу сказать, что адаптация была для меня проблемой. К примеру, китайская кухня мне сразу понравилась - я любитель острой пищи. В целом, не секрет, что местная культура и традиции многих отталкивают. Уточню, что я не имею в виду непосредственно китайскую культуру (живопись и так далее), ибо она прекрасна. Я говорю про людей. Они чавкают, везде плюются и курят, несмотря на запреты. В некоторых местах, где готовят уличную еду, адски воняет и царит полная антисанитария (кстати, за все то время, что я ем местный стритфуд, я еще ни разу не отравился). Часто можно увидеть, как маленькие дети находятся в общественных местах с открытыми попами, чтобы «кожа дышала» и, чтобы можно было быстро справить нужду. Помимо этого, китайцы очень громко разговаривают - почти кричат, но это из-за особенностей их языка. А так, народ очень приветливый и всегда поможет в каких то вопросах, однако многие этого почему-то не замечают. В общем, мне «зашла» такая культура. Также стоит сказать про экологию. Китайцы мусорят только так, но с этим потихоньку борются: к примеру, везде есть урны с сортировкой отходов. Еще вчера вечером вы могли наблюдать целую кучу мусора, но на утро его уже не будет - уборщики здесь повсюду, и они делают свою работу на отлично. Помимо этого, сейчас в Китае стараются озеленять все, что только можно. В новых жилых комплексах полно растений и даже есть маленькие искусственные водоемы с живностью. Я бы хотел остаться здесь жить, но это очень трудоемкий процесс. Сложно получить гражданство, но я не прочь найти работу в этой стране или открыть здесь свой бизнес.

Вероника Габдуллина

(имя изменено по просьбе героини)

Ситуация с въездом татарстанцев в Фуюань не кажется мне совсем удивительной. Дело в том, что, когда я оформляла визу в Китай, в казанском визовом центре меня попросили обязательно предоставить свидетельство о рождении, так как в Китае с подозрением относятся к людям с пропиской в республике или стране, название которой заканчивается на «-стан». Свидетельство было необходимо для того, чтобы показать: Татарстан - это часть России. После предоставления документа никаких проблем с получением визы не возникло. Могу предположить, что запрет на въезд связан с ситуацией с уйгурами на Севере Китая. Судя по тому, что говорят в новостях, там происходит притеснение мусульманского населения, якобы под эгидой борьбы с терроризмом, хотя притесняют, насколько я знаю, в том числе и обычных граждан - их отправляют в трудовые лагеря. Возможно, с этим и связано включение Татарстана в данный список. Хотя, как мне кажется, татарстанцам, отправляющимся в этот город, волноваться не стоит. Думаю, наша республика попала в этот список случайно, и вряд ли кто-то в Китае, увидев ваш российский паспорт, подумает проверять - из Татарстана вы или еще откуда-то. Для них вы будете гражданином России, так что можно спокойно ехать даже в этот город, несмотря на негласный запрет. Моя история началась довольно просто: я отправилась в Китай, чтобы найти там работу. Вообще, сейчас распространена практика, когда выпускники российских вузов едут в эту страну с хорошим знанием английского и работают там в детских садах или тренинговых центрах преподавателями языка, зарабатывая довольно хорошие деньги. Я могла отправиться туда через агентство, но, изучив вопрос, поняла, что поступать таким образом смысла нет, поскольку у меня в Китае уже три года живет и учится сестра. Оплачивать услуги агентства я не видела смысла, так что сама купила билеты и оформила визу. Временно поселившись у сестры, я обратилась в китайское агентство, которое подыскивало работу для иностранцев. Я заполнила специальную анкету, подготовилась, изучив специфику работы с детьми, и сходила на несколько собеседований (а точнее провела пару-тройку демо-уроков). После этого мне предложили работу преподавателя английского в нескольких школах. Зарплата была очень хорошей - 12 тысяч юаней. Из этой суммы вам остается где-то 10 тысяч - примерно 2 тысячи уходят на аренду жилья. Замечу, что у меня сложилась несколько иная ситуация, поскольку я отправилась в крупный город Нанкин, где не так-то просто найти аренду за 2 тысячи юаней (особенно иностранцу). Повторюсь, Нанкин - очень большой город: по официальным данным, там проживает порядка 9 млн человек, однако реальные цифры приближаются к отметке в 20 млн человек. В целом я прожила в Китае всего две недели. На четырнадцатый день своего пребывания в этой стране, я должна была подписывать контракт, который дается на год. Конечно, вы можете уехать и раньше, но таким образом вы подведете своего работодателя. Я - человек ответственный и таких вещей не приемлю, так что через две недели настало время принимать решение: или я остаюсь там на год, или уезжаю. Я решила, что это замечательный опыт, но меня дома ждет муж и год в разлуке с ним будет слишком тяжелым. Так что я вернулась в Казань, так и не начав работу в Китае. Хотя, если бы я поехала с супругом, то я бы с удовольствием осталась, потому что уровень зарплаты там в четыре раза выше того, что я получала бы в России. Да, траты там были бы побольше, но достойная оплата труда иностранных специалистов позволяет жить в Китае практически ни в чем себе не отказывая. Кстати, коллеги моих знакомых - муж и жена из Мексики - работают в одном из китайских тренинговых центров уже третий год, при этом каждый из них получает по 16 тысяч юаней в месяц, что позволяет им спокойно покупать недвижимость у себя на родине. Что касается культурного аспекта, то, многое вас может оттолкнуть, если вы отправились в Китай абсолютно неподготовленным. Там очень современные города (даже на базаре можно расплачиваться по смартфону), однако эта развитость соседствует с определенной небрежностью китайцев и низким качеством выполняемых работ. То есть, вы можете заехать в новую квартиру, а она будет абсолютно грязной и неубранной. При этом хозяева вам скажут: «Вы чего, тут только что прошла уборка!». На улицах Китая чисто, но это только потому что там усердно убираются - китайцы бросают мусор практически себе под ноги. Из негатива можно выделить то, что в Китае грязно, очень шумно и люди не соблюдают ПДД. Также в их культуре не считается чем-то зазорным громко разговаривать, толкаться, хлопать незнакомых людей по плечу или тыкать в них пальцем. Но, вообще, надо учитывать разницу поколений: китайская молодежь сейчас более образованная, чем люди старшего возраста (особенно, если речь идет о взрослом поколении выходцев из деревень).На мой взгляд, не нужно воспринимать подобные вещи негативно - это просто особенности местной культуры. Если относиться к этому с пониманием, то жить в Китае очень даже можно. Чтобы у вас не сложилось однобокого представления о Поднебесной, подчеркну, что это далеко не страна третьего мира, где все работают на заводах и волокут нищее существование. Если зайти в метро и осмотреться, то можно заметить, что примерно у половины пассажиров будут самые последние навороченные айфоны и очень стильная одежда. Также в Китае сейчас очень модно с малолетства отправлять детей в английские школы и садики, куда как раз и нанимают иностранцев, чтобы молодое поколение с самых ранних лет разговаривало на двух языках - китайском и английском. Богатых людей в Китае очень много, как и тех, кто зарабатывает больше среднего. Но есть, конечно, и бедные слои населения. В числе плюсов могу назвать автоматизацию всех процессов. Практически все можно купить в интернете, причем гораздо дешевле, чем в оффлайне. К примеру, одежда в магазинах будет стоить примерно так же, как и у нас, но, если вы закажете ее онлайн, то, во-первых, она придет очень быстро, а, во-вторых, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Также мне нравится местная инфраструктура: у них отдельные полосы для байков, велосипедов, машин и так далее. Хотя, иногда случается и так, что на дороге просто нет тротуаров. Еще один плюс - озеленение городов. Если там строят новый район или благоустраивают улицу, то все это обязательно сопровождается высадкой больших деревьев. При этом, практически все дворы «забетонированы». Главный минус Китая, о котором знают все - это экология. Иногда на несколько дней, а иногда на целый месяц на город может опуститься смог. В зависимости от его интенсивности, людям приходится надевать маски и перемещаться по улицам только в них. Вообще, перед поездкой в Китай я бы посоветовала запастись витаминами, а везти их, как и любые лекарства, лучше из России, потому что там они стоят дорого. Также в Китае сильно хлорированная вода - ты выходишь из душа, а твоя кожа пахнет хлоркой, как после похода в бассейн. Китай - это не идеальное и не ужасное место. Просто взвешивайте перед поездкой все плюсы и минусы. При этом стоит ответственно подойти к выбору города и провинции для проживания - там есть места, где, к примеру, до сих пор едят собак и кошек, что для европейского человека неприемлемо. В то же время, в этой стране масса очень современных и высокоразвитых городов, где, в том числе, очень серьезно относятся к животным.