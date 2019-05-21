В Казани показали свой фирменный торт

В Казани представили фирменный городской торт, им стал халяльный торт "Казань", оформленный с использованием айдентики города. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В основе торта восстановленная рецептура торта с таким названием, разработанная около 50 лет назад. Он включает в себя все самые вкусные ингредиенты сладкой татарской кухни – чак-чак, кырт, сухофрукты. Торт весом 1 кг 800 г появится в продаже к мировому чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Торт "Казань" было решено создать, так как у многих городов есть фирменные лакомства - торт "Прага", торт "Киевский", тульский пряник и другие угощения.

В торте есть прослойки из чак-чака и корта, орехи, чернослив, миндальный крем. Торт весом 1,8 кг будет стоить примерно 1 тыс. рублей. В 100 г десерта содержится около 500 ккал.