Источник: на улице Минская мужчину ограбили, натравив на него собаку

В Казани в квартире дома по улице Минская у 36-летнего мужчины отобрали сотовый телефон и документы, избив его и натравив собаку. Об этом сообщил источник портала.

Предварительно, в ночь на 20 мая мужчина находился у знакомой ему 24-летней девушки.

- Двое подозреваемых 24-х и 29-и лет напали на него. Сначала они избили его, после натравили собаку, а также начали угрожать утюгом. У мужчины отобрали сотовый телефон за 8 тысяч рублей и документы, затем они скрылись, - сообщили порталу.

Пострадавший с ушибами на лице и рваными ранами левой руки был госпитализирован в РКБ, откуда его отпустили после оказания медпомощи.

В пресс-службе УВД Казани ProKazan.ru сообщили, что было возбуждено дело по статье "Разбой".

- Фигуранты установлены и задержаны. По поводу собаки информация проверяется и и не подтверждаем, что она применялась для совершения преступления, - сообщили в ведомстве.