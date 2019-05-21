Казанец украл авто с помощью арендованного им эвакуатора

В Казани 31-летний мужчина был задержан по подозрению в краже автомобиля при помощи арендованного им эвакуатора, сообщили в УВД города.

13 мая 25-летний владелец авто обратился в полицию с заявлением о краже его легкового автомобиля, ущерб он оценил в 250 тысяч рублей.

Полицейским удалось разыскать преступника, им оказался ранее судимый местный житель. По словам задержанного, автомобиль долгое время стоял во дворе, им никто не пользовался. Арендовав эвакуатор, он вывез автомобиль, после чего планировал использовать его в личных целях.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.