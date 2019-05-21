В Иннополисе начнут собирать самолеты

В Иннополисе начнут собирать самолет Т-500, торжественная церемония запуска проекта с участием корпорации "Ростех" состоится сегодня 22 мая в рамках конференции ЦИПР-2019.

В церемонии запуска совместного проекта строительства сборочного авиапроизводства с аэродромом экспериментальной авиации участие примут президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Ожидается выкатка первых десяти серийных воздушных судов для выполнения авиахимработ.

О том, что в Татарстане запустят серийное производство самолетов МВ-500 сельскохозяйственного назначения стало известно весной этого года. В сентябре 2018 года самолет получил сертификат типа и стал первым в современной России сертифицированным специализированным воздушным судном аграрного назначения.