СМИ назвали стоимость банкета в честь юбилея Ильсура Метшина

Стоимость банкета в честь юбилея мэра Казани Ильсура Метшина составила 70 млн рублей, что на 5,7 млн рублей больше совокупного дохода мэра и его жены. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, праздник состоялся в КРК "Пирамида" 24 апреля, поздравлять Метшина пришли президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник Минтимер Шаймиев, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, Андрей Макаревич, Игорь Крутой, Сергей Безруков, Валерий Меладзе, Михаил Пореченков, а также Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа "Любэ".

В банкетном меню присутствовали осетрина горячего и холодного копчения, черная икра, ассорти из французских благородных сыров, салат с перепелкой в медово-горчичном соусе, камчатский краб под соусом из топленого масла с чесноком, карпаччо из мраморной говядины с черным трюфелем и муссом из пармезана, томленый барашек с овощами шато и мини-баклажанами.

Из напитков гостям были предложены шампанское "Перрье Жуэ Гран Брют", французское красное вино "Шато Жискур", итальянское белое "Росси Басс Гайя", французский коньяк "Деламен", виски "Дэлмор", водка "Ханская лимитед" и "Онегин", ром "Ботукал", текила "Милагро Селект Баррел", портвейн "Нипорт" и вермут "Падро бланко", минеральная вода "Байкал".

Ранее сообщалось, что супруга мэра Казани Ильсура Метшина Гульнара в 2018 году заработала 59 миллионов рублей, сам мэр задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей. В собственности у Метшиных — три земельных участка, один из которых площадью 23 583 кв. м, жилой дом на 174,1 кв. м, квартира на 272,7 кв. м, гараж, а также дом в долевой собственности на 558,5 кв. м, автопарк представлен автомобилями ГАЗ 24, М21, ГАЗ 69 и "Фольксваген".