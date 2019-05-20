Казань сегодня: повисший на «Миллениуме» и митинг против мечети

КАЗАНЕЦ ПОВИС НА ВЕРШИНЕ МОСТА «МИЛЛЕНИУМ»

Казанец снял на видео, как он забрался на вершину моста «Миллениум», запись он разместил в соцсетях.

На записи видно, как парень гуляет по мосту, а потом забирается на вершину и повисает над проезжей частью на руках.

КАЗАНЦЫ МИТИНГУЮТ: ОНИ ПРОТИВ МЕЧЕТИ НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ПАВЛОВА

В Казани жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, накануне они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. Об этом сообщает "Regnum".

В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы,

- Против 90%. В том числе мусульмане. Нас никто не слушает, - сообщается в обращении.

В паспорте объекта говорится, что строительство начнется во втором квартале 2019 года, а завершится в 2022 году.

МИННИХАНОВ ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал предложение увеличить компенсации за изымаемое жилье до "средней рыночной стоимости". Инициатором проекта выступил депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев, сообщает "Коммерсант".

В ТАТАРСТАНЕ ИЗ-ЗА ОБМЕЛЕНИЯ ОТМЕНИЛИ РЕЙСЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕПЛОХОДОВ

В Татарстане из-за обмеления рек отменили уже свыше 20 рейсов туристических теплоходов, пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на пресс-службу госкомитета по туризму. В ведомстве заявили, что сфера туризма недополучает прибыль.

В Великом Болгаре были отменены заходы семи теплоходов, на острове-граде Свияжск — два теплохода. В город Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только три.

В ТАТАРСТАН ПРИШЛО ТЕПЛО. НО НЕ РАДУЙТЕСЬ

В Татарстан пришла теплая погода, но такая теплая погода продлится недолго. Об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов, уже завтра к границам республики подойдет теплый атмосферный фронт, из-за чего ожидается дождь, а днем температура воздуха составит +13..+18 градусов.