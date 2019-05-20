Верховный суд РТ подтвердил приговор активистке против татарского языка

Верховный суд Республики Татарстан оставил в силе приговор Ново-Савиновского районного суда, который приговорил активистку Ольгу Зиатдинову к 5,5 годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Срок заключения считается со дня задержания Зиятдиновой. При этом, день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня колонии. Прокурор просил 7,5 лет лишения свободы для Ольги Зиятдиновой. Сама же осужденная заявляла о своей невиновности, а также настаивала, что событие преступления отсутствует.

Напомним, 8 февраля на Ольгу Зиятдинову было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды". В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию.

После изъятия у нее дома и проверки компрометирующего видео на женщину было возбуждено дело по статьям "развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью".

Позже дело по статьям об экстремизме и развратных действиях было закрыто.