В Казани в метро произошел сбой в движении поездов, об этом сообщает "Бизнес Online".

По пути к станции метро "Кремлевская" поезд встал в тоннеле и простоял около 20 минут. Периодически в вагоне моргал свет, одна из пассажирок устроила панику и начала звонить по телефону.

Спустя некоторое время поезд проследовал на станцию метро. Пассажиров высадили и сообщили, что посадки не будет.

В самом метрополитене сообщили, что произошел небольшой технический сбой, общая задержка составила 10 минут.