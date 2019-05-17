В Казани на Avito продают два двигателя для реактивного самолета

В Казани продают два турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажной камерой НК-144 для самолетов Ту-144 были выставлены на продажу на сервисе объявлений Avito. Двигатели продавал частное лицо из Казани за 20 млн рублей, следовало из объявления на сайте Avito.

- Продадим два ТРДДФ от Ту-144. В хорошем состоянии. Тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8,5 т/ч Запустить только в данный момент не получится, керосина нет, но поверьте на слово, он рабочий (наверное). Бережное хранение, теплый сухой гараж, законсервированный, - говорилось в объявлении, передает ТАСС.

На сайте Avito также были размещены фотографии двигателя, где он стоит на сдувшихся автомобильных шинах.

Продавец также рассматривал обмен двигателей на недвижимость за рубежом или на небольшой частный дом в Казани. Сейчас объявление уже удалено.