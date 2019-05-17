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Больная раком жительница Казани, искавшая семью для сына, переехала в хоспис

Cегодня, 10:07 59 0 Автор: prokazan.ru

Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына, сообщила, что снова вынуждена была переехать в хоспис – "опять мы на больничной койке". Об этом она сообщила в Instagram.

- После приезда из Сочи я приболела. Сама себе делаю уколы в ногу – в бедро, но тут что-то пошло не так. У меня появилась шишка, после чего она начала собирать гной. Как врачи сказали, созревает абсцесс, - уточнила Айгуль.

Она сообщила, что операция по удалению шишки пройдет в ближайшее время. Ее сын сейчас находится в хосписе вместе с ней.

Ранее сообщалось, что ее состояние ухудшилось, у нее выросли метастазы.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына

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