«На лестницу выходим»: пол казанского ТЦ разломило на части

В казанском офисном и торговом центре "Сувар Плаза" эвакуировали работников офисов из-за потрескавшегося пола, об этом сегодня сообщил народный корреспондент портала, приславший видео.

- Сегодня в офисном центре прошла эвакуация, люди в панике выбегали из кабинетов. На записи видно, что пол начал трескаться и ходить ходуном. Это все напоминало фильм "Дрожь земли", где трескалась земля,и из-под земли кто-то вырывался, - сообщил очевидец.

В результате инцидента никто не пострадал. ProKazan.ru направил запрос в администрацию торгового центра.