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«Вообще не нужно делать детский «Голос» - совершенно не интересно его смотреть»

Cегодня, 21:15 234 3 Автор: prokazan.ru
Музыканты и экс-участники «Голоса» о скандале на «Первом»

В эту пятницу, 24 мая, пройдет повторный финал шоу «Голос.Дети». Первому каналу пришлось пойти на этот шаг после того, как победившую в конкурсе дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову поймали на накрутке голосов.

ProKazan.ru опросил известных татарстанских исполнителей и бывших участников проекта «Голос», чтобы узнать их мнение о скандале и подтасовках на детских песенных конкурсах.

Данил Буранов
Участник шоу «Голос» из Зеленодольска
Мне в первую очередь вспоминается конкурс «Созвездие» - если вы из Казани, то вы точно о нем знаете - и, на мой взгляд, там никогда не было никакого подсуживания, несмотря на то, что детские голоса судить очень сложно, в силу того, что они еще не сформировались. А по поводу «Голоса» могу сказать следующее: если дошло до того, что победителя лишили звания, то, это расставляет все точки над «i». На самом деле, меня радует, что это произошло, поскольку речь идет о федеральном канале, и обычно его решения не подлежат каким-то изменениям или обсуждениям. По всей видимости, в этот раз все было настолько очевидно, что им пришлось придать огласке информацию о подтасовке. Я отношусь к этому положительно, потому что многие начинающие исполнители могут увидеть в этом надежду на справедливость.  

Антон Салакаев
Cолист ВИА «Волга-Волга»
В последние недели интернет и телевидение пестрили новостями о скандале на конкурсе, поэтому волей-неволей мне пришлось проследить за ситуацией. Могу сказать, что все это не очень хорошо, с точки зрения влияния на детей - то, что устраивают взрослые в итоге сказывается на ребенке.  Сам факт того, что «Первый» под давлением общественности или же деятелей шоубизнеса признал эту ситуацию, в определенном смысле вызывает уважение с моей стороны, поскольку они не замылили эту ситуацию. Другое дело, что для ребенка это, наверное, очень сильный стресс. Не могу сказать, что я в свое время побегал по конкурсам, но где-то 20 с лишним лет назад «Волга-Волга», будучи еще молодым коллективом, довольно часто участвовала в различных фестивалях. Лично я в те годы не сталкивался с несправедливостью. А что касается нынешних оголтелых фестивалей, под которые родители готовят своих детей, забывая обо всем на свете, то мне в целом не очень нравится их соревновательная составляющая. Если это важно для ребенка с точки зрения практики и так далее, то сделайте просто смотр песни. Я делаю фестиваль «Волга-Волга» изначально отказавшись от конкурсной составляющей, поскольку музыка и творчество - это очень тонкая штука - все очень субъективно.

Илья Захаров
Cолист группы «Прогульщики»
Ситуацию, произошедшую на «Голос.Дети», все видят с разных сторон, но почему-то большинство уверено, что произошла наглая покупка победы на глазах у всей страны и вопиющая несправедливость. Так ли это на самом деле? Самое печальное, что дочь Алсу попала в центр этой травли, и так не должно быть - дети не заслуживают подобного эмоционального прессинга.  Было зрительское голосование и именно они отдали свои голоса. При этом нигде не говорилось, что никто не имеет права просить друзей, знакомых и фанатов голосовать за своих. Когда мы участвуем в голосовании, побеждает тот, кто набрал больше всего голосов, и мы стараемся всеми силами достичь победы, рассылая по всей базе своих контактов сообщения с просьбой о поддержке. Здесь также могло иметь место нечто подобное. И, повторюсь, это никем не запрещалось, так что не стоит кричать о «покупке места», не зная всей обстановки, и уж точно не надо устраивать травлю ребенку.  Несправедливость на конкурсах встречается, когда у жюри есть какие-то личные интересы в победе той или иной кандидатуры, но в случае с «Голосом» было зрительское голосование. И, если его проведут заново, то все либо повторится, либо Микелла откажется от участия вовсе, чтобы не вспоминать и не проживать эти эмоции дважды. На конкурсах действительно сталкиваешься с «лояльным» и «нелояльным» поведением к участникам. Кого-то смотрят более тщательно, а кого-то могут и вовсе не слушать. И это не искоренить. Возможно, дело в менталитете, в том числе, наших «культурных» деятелей. Если ты человек искусства, то нужно искать его в каждом, независимо от так называемой «лояльности».   На самом деле, все финалисты были достойны победы - они проделали огромнейшую работу и продемонстрировали свою выдержку, однако законы телевизионного шоу рассчитаны исключительно на рейтинг, скандал и абсурдность происходящего. Поэтому не исключаю, что это могла быть провокация самого телеканала, увидевшего возможность разжигания обширного конфликта.

Диляра Умарова
Gевица, солистка группы «Black Jack»
Мое мнение о детских конкурсах: нельзя это показывать большой аудитории, потому что всем становится жалко того или иного исполнителя, а так как это дети, эффект усиливается в разы. При этом, дети привыкли к участию в различных конкурсах, но люди считают, что для них это сильнейшая психологическая травма, и, как мне кажется, из-за этого начинается неправильное распределение голосов. Я считаю, что вообще не нужно делать детский «Голос». Мне совершенно не интересно его смотреть - я знаю, что все эти дети безумно талантливые. А то, что победила дочь Алсу… Я бы не сказала, что эта девочка круче, чем другие. Я пересмотрела финал и поняла, что другие конкурсанты сильнее, и я не понимаю, как девочка прошла даже «слепые» прослушивания. Я сама, как человек, который с детства участвовал в различных вокальных конкурсах, знаю, какого уровня могут быть дети по исполнению. А то, что они заново проведут финал, мне кажется попыткой телеканала сгладить эту ситуацию. Не надо было вообще трогать эту тему. Да, признали, что накрутили, ну и оставьте в покое и девочку, и других конкурсантов. Вообще, многие мне говорят: «Почему ты не идешь в «Голос»?». Я уже съездила туда один раз - это было три или четыре года назад. Я поняла всю внутреннюю кухню этого проекта и больше никогда не отправляла туда анкеты. Мне как артисту стал не интересен этот конкурс, потому что я понимаю, какого рода людей они туда отбирают и какие условия перед ними ставят, а я не готова ни выполнять эти требования, ни деформировать себя, чтобы им было удобно меня показывать.

Владимир Жирнов
Jснователь и гитарист группы «Прогульщики»
Думаю, такая ситуация не только в «Голос. Дети», а везде - по знакомству получают лучшие контракты, выгодные условия кредитования, да даже в поликлинику проходят без очереди, если есть знакомства. В таком случае, чем от всего этого отличается конкурс? Да, это неприятно, несправедливо по отношению к другим более хорошо поющим детям. Плюс, жалко девочку, которая таким нечестным способом победила, сама не понимая, как все это работает. Надеюсь, это скоро забудется и она сможет спокойно продолжать заниматься любимым делом. Но такова жизнь. И, надеюсь, ваши читатели не думают, что все, что им показывают на «Первом» - правда.

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комментарии

Горожанин
0
20 мая 2019
21:21
Vне тоже gофиг.
Горожанин
0
20 мая 2019
21:28
Вообще, начиная с малахова, скандализм стал частью медиакультуры. Я считаю, что этот скандал искусственный, договорной. И у меня не зачесалось это смотреть и слушать, ни одного участника, только потому что об этом ,,все говорят,,.
Горожанин
0
20 мая 2019
22:00
Успокойтесь , эй вы там на Голосе!!!

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