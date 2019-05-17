Лидер либертарианцев о ЧП в Казани: «Дегенераты насрали в коробку из-под чипсов»

Руководитель Либертарианской партии России Михаил Светов, на которого накануне напали в Казани перед его выступлением, рассказал подробности ЧП, по его словам, неизвестные караулили несколько часов. Об этом он сообщил в Twitter.

- Написал заявление в полицию, чтобы снять видео с камер слежения (мне охранники давать её отказывались), - сообщил Светов.

Он написал заявление в полицию о нападении и порче имущества, камеры якобы зафиксировали четырех мужчин в возрасте от 25 до 30 лет.

- Эти дегенераты насрали в коробку из-под чипсов принглз и пять часов подряд ходили с ней в руках туда-сюда. С часу дня выжидали. Потрясающая у людей работа, - сообщил политик.