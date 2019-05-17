В Казани назвали самого богатого ректора вуза

Стал известен самый богатый ректор казанского вуза, им оказался глава КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. Декларация была опубликована на сайте вуза.

Альберт Гильмутдинов заработал 21,1 млн рублей, 10,2 млн рублей он получил от продажи земельного участка с домом. Также он владеет квартирой и машино-местом, его жена заработала 420,5 тыс. рублей, в собственности у нее Lexus NX.

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заработал 8,1 млн рублей, он владеет четырьмя земельными участками, двумя жилыми домами, двумя квартирами, нежилым помещением и недостроенным объектом.

Ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко заработал 7,3 млн рублей. У него есть два земельных участка, дом, дача, квартира, а также два автомобиля: Volkswagen Tiguan и BMW 528i.

Глава КГЭУ Эдвард Абдуллазянов получил в 2018 году свыше 7,2 млн рублей, владеем автомобилем ГАЗ М-21, двумя квартирами общей площадью свыше 220 кв. метров и земельным участком площадью свыше 1000 кв. метров. Его супруга задекларировала свыше 586 тыс. рублей дохода и квартиру площадью 72,8 кв. метров.

Руководитель КГМУ Алексей Созинов заработал 3,3 млн рублей и пользуется квартирой площадью 61,6 кв. метров. Его супруга задекларировала 47 586 рублей, автомобиль Toyota Rav 4, два земельных участка общей площадью 1605 кв. метров, жилой дом площадью 156,2 кв. метров и квартиру площадью 90,1 кв. метров.