Выпавший в середине мая в Татарстане снег сняли на видео

В Лениногорске и Бугульме выпал снег. Местные жители стали выкладывать фотографии с соцсетях.

- Это у нас сегодня ранним утром. И в Бугульме тоже был снег, - написал пользователь сети.

В подтверждение своих слов люди начали выкладывать видео в соцсетях.

Напомним, ранее в Татарстане повторно объявили штормовое предупреждение из-за похолодания. "Ночью 21 и 22 мая на территории Татарстана местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса (в Казани ночью 21 мая)", - говорится в прогнозе.