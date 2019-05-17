В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей, которые уже купили смартфоны Huawei, об этом рассказали Reuters представители Google, передает РИА Новости.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что американская корпорация приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за ее внесения в черный список правительства США.

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.

В корпорации добавили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей. Никаких других подробностей они не сообщили.

Ранее Министерство торговли США заявило, что намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".