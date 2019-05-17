В Казани в полиции опровергли информацию о стрельбе с балкона

В полиции Казани опровергли информацию о стрельбе с балкона на Парковой улице, сообщили в УВД города.

Ранее сообщалось, что на улице Парковая в Казани неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры, якобы эту квартиру снимали молодые люди.

По данным полиции, вечером местная жительница сообщила, что в ее детей якобы стреляли из окна. Супруг женщины пытался разобраться в ситуации и поссорился у подъезда с несколькими мужчинами.

- По сообщению о случившемся на место прибыли сотрудники полиции, пообщались с очевидцами и выяснили, что никто не слышал выстрелов. Информация о стрельбе не подтвердилась, – сообщили в УВД.