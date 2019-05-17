Финальную серию «Игры престолов» казанцам бесплатно покажут на свежем воздухе

На набережной озера Кабан 20 мая состоится финальный кинопоказ «Игры престолов».

Чтобы попасть на кинопоказ, нужно спуститься по лестнице от театра Камала.

Начало в 21:00. Вход свободный. Рейтинг мероприятия 18+.