Татарстан потратит почти 5 миллионов на недельное обучение чиновников в Китае

Татарстанские чиновники пройдут недельную стажировку по архивному делу в китайской провинции Сычуань, сообщает "Бизнес Онлайн". На программу повышения квалификации потратят более 4,8 млн рублей из бюджета республики.

По данным с портала госзакупок, Институт развития образования РТ подписал договор с КФУ об организации совместно с Сычуаньским университетом образовательной программы «Лучшие практики архивного дела в провинции Сычуань». Туда отправились 20 человек, обучение длится с 18 по 24 мая.

Из 4,8 млн рублей 2 млн ушла на обучение, остальное – на визы, билеты и проживание.