Татарстан взял гран-при российской студвесны

Татарстан завоевал Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна». Победителей объявили накануне на финальном гала-концерте фестиваля в Перми.

Делегацию республики представляли 98 ребят, большинство из которых – студенты казанских вузов. Это учащиеся Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического института, Казанского национального исследовательского технического института, Казанского инновационного университета им.Тимирясова, Института управления «ТИСБИ», Казанского государственного архитектурно-строительного университета и Казанского государственного института культуры.

Казанские студенты стали лауреатами во всех направлениях фестиваля: от анимации до вокала, от хореографии до театра мод. В течение 3 дней студенты проходили конкурсные отборы, встречались с экспертами и боролись за звание лучших в России.

Гран-при фестиваля за региональную программу завоевала Республика Татарстан. Первое место разделили Тверская и Тюменская области, второе - Воронежская область и Пермский край, третье место досталось Ханты-Мансийскому АО, Ямало-Ненецкому АО, Приморскому краю и Кемеровской области.

В общем зачете Гран-при также досталось команде Татарстана.