В аварийном доме в Зеленодольске погиб парень

Накануне в соцсетях появилась информация, что в Зеленодольске в одном из аварийных домов погиб школьник.

В пресс-службе района эту информацию опровергли:

Гибель человека произошла в доме №6 по улице Туктарова, где раннее располагался СПА-салон «Аквамарин». Погибшим оказался ранее судимый 25-летний мужчина. По данным правоохранительных органов, он занимался кражой металла из аварийных домов. При попытке демонтировать козырек над крыльцом бывшего СПА-салона произошло обрушение конструкции. В результате падения мужчина получил перелом свода основания черепа. Кроме того, пострадал еще один молодой человек. Он получил травму ноги. В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, сами жители Зеленодольска неоднократно жаловались на соседство с аварийными домами: мимо опустевших зданий страшно ходить, они источают затхлый запах и притягивают мародеров и асоциальных личностей.

Отметим, что нахождение в аварийных домах небезопасно, – отметили в пресс-службе совет ЗМР. – До конца 2019 года все они будут снесены. Работы по сносу зданий начнутся сразу после определения подрядной организации. Территория, которую занимают аварийные дома, согласно генеральному плану города, предназначена для строительства социального жилья.