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Появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Cегодня, 13:00 67 4 Автор: prokazan.ru

Телеканал "Россия" опубликовал первый трейлер сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименному роману казанского писателя Гузель Яхиной.

Первые кадры из фильма были показаны 24 апреля на открытии XV казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Казани на улицу Кремлевская завезли около тысячи тонн снега ради съемок фильма "Зулейха открывает глаза". Снег к улице привозили с территории Национального музея РТ, Центрального стадиона и подножий Кремля. 

Съемки 8-серийного фильма по заказу телеканала "Россия-1" начались в сентябре в Лаишевском районе, главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.

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комментарии

Димас люблю пивас
0
18 мая 2019
13:22
Когда появится порноверсия "Зулейха закрывает очко"?
Горожанин
0
18 мая 2019
13:34
Димас! Где вы были ? Соскучились ! Не пропалай.!
Горожанин
0
18 мая 2019
13:35
НЕ ПРОПАДАЙ,ДИМАС !
Горожанин
0
18 мая 2019
14:13
Возьмитесь за руки друзья и идите оба на....
В ответ на комментарий пользователя
НЕ ПРОПАДАЙ,ДИМАС !
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