Появился первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Телеканал "Россия" опубликовал первый трейлер сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименному роману казанского писателя Гузель Яхиной.

Первые кадры из фильма были показаны 24 апреля на открытии XV казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Казани на улицу Кремлевская завезли около тысячи тонн снега ради съемок фильма "Зулейха открывает глаза". Снег к улице привозили с территории Национального музея РТ, Центрального стадиона и подножий Кремля.

Съемки 8-серийного фильма по заказу телеканала "Россия-1" начались в сентябре в Лаишевском районе, главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.