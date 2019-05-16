В Казани прорвало водопровод: десятки тысяч человек остались без воды

В Казани сегодня утром прорвало водопровод, в результате около 34 тысяч человек остались бз воды. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Сегодня утром примерно в 7 часов в результате порыва водопровода диаметром 200 мм на улице Гудованцева, д.15а, была отключена вода в 68 многоквартирных домов, 3 школ, 7 детских садов и 8 административных зданий в жилом массиве Жилплощадка.

Сейчас сотрудники "Водоканала" ведут работы по замене заглушки, с 10 часов началось заполнение системы водой.

Подвоз воды для жителей района находится по адресу Гудованцева, д.15а.