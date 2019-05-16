Казань сегодня: турнир группировщиков и чиновники про жесткий плов

ПОРТОВЫЙ ГОРОДОК И СЛИВ НЕЧИСТОТ: ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ НА МЕСТЕ ОБМЕЛЕВШЕЙ ВОЛГИ

На этой неделе после обмеления Волги под Казанью обнаружилась древняя мостовая, до этого несколько лет скрывавшаяся под толщей воды. Казанцы сразу ей заинтересовались и массово отправились изучать редкое явление. Корреспондент ProKazan.ru прогулялся по открывшейся дороге вместе с известным историком, автором книги "Казань из окон трамвая" Алексеем Клочковым, который подробно рассказал об истории этого места, недолговечности самого явления, а также артефактах, которые можно найти на необычной локации.

МВД ПРОВЕРИТ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА МЕСТЕ ДТП С ДОЧЕРЬЮ ЭКС-ДЕПУТАТА РТ

МВД проверит действия полицейских на месте аварии во Владимирской области, где погибла 16-летняя дочь экс-депутата Госсовета РТ Марата Бухараева, сообщает телеканал "Рен ТВ".

Напомним, в Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок. Спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибла дочь депутата и ее 19-летний знакомый.

СМИ: КУРБАН БЕРДЫЕВ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ ТРЕНЕРОМ В РПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в российской премьер-лиге, его зарплата составляет 3 миллиона евро. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По контракту до 2020 года Бердыев получает в месяц 216,6 млн рублей по нынешнему курсу или около 18 млн рублей в месяц. Такие условия были согласованы в 2017-м году, когда у "Рубина" были цели бороться за победу в РПЛ и выступать в Лиге чемпионов, однако позже "ТАИФ" отказался платить такие деньги.

Именно из-за этого Бердыев может покинуть клуб по окончанию сезона.

В КАЗАНИ ЧИНОВНИКИ ОЦЕНИЛИ ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ: НЕВКУСНЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ И ЖЕСТКИЙ ПЛОВ

В Казани чиновники отчитались о том, как проходит эксперимент с дегустацией ими школьных обедов, сообщается на официальном портале мэрии города.

Оценка обедов в школьных столовых началась 23 апреля, сейчас подведены промежуточные итоги. Отмечается, что чиновники обедали в школах ежедневно.

- Среди основных замечаний к обедам по системе "ланч-бокс" наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое, - рассказал руководитель аппарата Исполкома Евгений Варакин.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ ОКОЛО 80 ОПГ-НИКОВ, ОТМЕЧАВШИХ ПОБЕДУ В ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ

В Казани местные ОПГ устроили футбольный турнир, по окончанию которого около 80-и членов группировок были задержаны во время празднования. Об этом рассказал исследователь "казанского феномена" Роберт Гараев, подробности уточняет "Вечерняя Казань".

Всего в турнире, который проходил в середине апреля, принимали участие 14 команд из различных группировок города, фонд награждения составлял 150 000 рублей. В финал вышли три команды: "Мосбригада", "Грязь" и "Северские", отметить результате члены ОПГ решили в частном коттедже, для чего купили алкоголь и еду на 75 тысяч рублей.