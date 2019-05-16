Подозреваемого в убийстве в центре Казани отправили в СИЗО на месяц

В Казани Советский райсуд отправил в СИЗО до 15 июня Рината Раимджанова, задержанного накануне по подозрению в стрельбе в центре города 25 декабря прошлого года, об этом стало известно сегодня на заседании.

Раимджанов причастность к преступлению не отрицает, однако заявил, что это произошло случайно.

Напомним, вечером 25 декабря Раимджанов с пистолетом подошел к Nissan Teana на улице Островского , после чего через стекло выстрелил в плечо сидевшему за рулем мужчине, а затем, угрожая пистолетом, заставил его выйти из салона.

Мужчина попытался обезоружить нападавшего, но тот выстрелил ему в голову. Другой мужчина попытался остановить нападавшего, но получил три огнестрельных ранения брюшной полости и бедра и был госпитализирован. После этого нападавший скрылся.