В Татарстане собираются увеличить вдвое количество ресторанов «Макдоналдс»

В Татарстане «Макдоналдс» собирается увеличить вдвое количество ресторанов в ближайшие 5 лет, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ООО «СПП», управляющей сетью в РТ, Александр Калинин.

Так, на следующей неделе в Альметьевске откроется еще один ресторан сети, при этом всего сегодня в Татарстане работает 24 ресторана, из них 17 — в Казани. Рестораны сети в регионе ежедневно посещают более 50 тыс. человек.

Первое заведение было открыто в Казани на улице Баумана в 1999 году, с 2012 года рестораны быстрого питания открываются по франшизе.