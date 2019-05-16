Серьезное похолодание в Татарстане: ожидается до +2 градусов

В Татарстане похолодало, в ближайшие дни температура опустится до +2 градусов. Об этом говорится в погнозе Гидрометцентра по РТ.

Прогнозируется дожди, локально ливни и град, локально шквалистые усиления 19−24 м/с. 18 мая минимальная температура воздуха ночью составит +4 ... +9 градусов, максимальная температура воздуха днем — +10 ... +15 градусов.

- 19 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Ветер северо-западный умеренный, порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2..+7 градусов, максимальная температура воздуха днем +9..+14 градусов, - сообщили порталу.