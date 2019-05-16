В Казани начали раздел имущества семьи экс-главы «Татфондбанка»

В казанских судах стартовал процесс раздел имущества экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина и его жены Лидии, они проходят в Арбитражном суде и Вахитовском суде города, передает "Бизнес Online".

У Мусина осталась недвижимость в основном в виде земель. Всего в описи шесть, как и указано в депутатской декларации, земельных участков: пять — в Лаишевском районе, один — в Зеленодольском. Один из участков — в долевой собственности, 45/100, половина всех земельных угодий - участок в 130 га в Зеленодольске — была выкуплена незадолго до падения Татфондбанка, в апреле 2016 года.

Небольшой участок в 393 кв. м расположен в элитном Матюшино, три участка — в Песчаных Ковалях. Из транспорта — мотолодка Terhi 475 Twin C 2012 года (не особо дорогая — новая стоит около 500 тыс. рублей) и прицеп. Свои деньги банкир держал в банке «Зенит», ВТБ, "ИнтехБанке", "Ак Барс Банке", "Татфондбанке" — всего 38 счетов. Из них 19 — в "Татфондбанке", счета, депозиты и брокерские счета, в рублях, долларах, евро и швейцарских франках. Всего в ТФБ у Мусина "сгорело" около 45 млн рублей, а в ИнтехБанке — около 1,7 млн рублей, так что из актива — требования в кредиторских очередях.

Банкир имеет долю в уставном капитале 10 фирм, пять из них проходит процедуру ликвидации. «МР Аналитика» с балансом в 136 млн рублей, которая в 2017 году получила выручку в 30,5 млн рублей и чистую прибыль в 25,4 миллиона. «Группа „Дар“», которой Мусин владеет совместно с гендиректором ИАРТ РТ Андреем Симаковым: в 2017 году ее доходы составили 41 млн рублей, расходы — 32,7 миллиона.

В суде будет рассматриваться вопрос деления недвижимости, которая благодаря уже оспоренному брачному договору между Мусиными отошла Лидии, а затем их несовершеннолетним дочерям — Ясмине и Раиде. Среди этой недвижимости семейный особняк в центре Казани на улице Тельмана площадью 520 кв. метров. Вынести такое решение суду как раз позволило наличие еще одного жилого пространства у семьи — вышеупомянутого домика в поселке Большие Ключи.

Напомним, 26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.