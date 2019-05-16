Назвали имя еще одного вероятного кандидата на пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может стать главным тренером в «Рубине», если клуб покинет Курбан Бердыев, сообщает «Чемпионат».

Контракт Федотова с «Оренбургом» подходит к концу по завершении сезона. Под руководством тренера команда набрала в этом сезоне 37 очков и заняла 9-е место в таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Бердыев покинет свой пост по окончании текущего сезона, после поражения от «Локомотива» «Рубин» с 35-ю очками остался на 10-м месте в таблице РПЛ. У ближайшего преследователя — «Урала» — 34 очка. У идущего впереди «Ахмата» — 36 очков.