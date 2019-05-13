Казань сегодня: задержание подозреваемого в убийстве и отмена победы дочери Алсу

ДЛЯ РОЖДЕННЫХ В ТАТАРСТАНЕ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В КИТАЕ

Жителям России, у которых в графе место рождения стоит Татарстан, Дагестан, а также близлежащие страны СНГ, будет сложно попасть в китайский город Фюань около Хабаровска, об этом ProKazan.ru рассказал местный житель Вадим Лычухо.

По словам Вадима, всех туристов в фирмах, продающих такие путевки, встречает предупреждение: если вы родились в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, а также в Дагестане и Татарстане, то ваш въезд в составе туристической группы не представляется возможным. При этом предупреждают, что если даже вы обратитесь за визой в консульство КНР, то все равно откажут в ее выдаче.

Официально никаких документов, на основе которых введены ограничения, не показывают.

ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ НА УЛИЦЕ ОСТРОВСКОГО

В МВД по РТ опубликовали видео задержание подозреваемого в убийстве на улице Островского 55-летнего Рината Раимджанова, спецоперация прошла на съемной квартире в жилом комплексе "Радужный". Об этом сообщили в Следственном комитете.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ «ОСЛА» ЗА ФОТО НА УЛИЦЕ БАУМАНА

В Казани на улице Баумана задержали аниматора в костюме осла, которого обвинили в незаконном предпринимательстве, постановление о задержании опубликовал казанский правозащитник Павел Чиков.

Как следуют из постановления, аниматор был задержан 5 июля, он без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя занимался бизнесом - предоставлял услуги фотографии.

ПОБЕДУ ДОЧЕРИ АЛСУ В ШОУ «ГОЛОС» АННУЛИРУЮТ. РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ НАКРУЧЕНЫ

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шоу "Голос.Дети", где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, сообщает ТАСС.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. К накрутке привлекли около 300 телефонных номеров, причем у них был один тариф и общий сотовый оператор. С них за Абрамову отправили более 8 тыс. СМС. Кроме того, в одном из регионов была необычайно высокая активность среди голосовавших, после проверки выяснилось, что это были боты, которые совершили более 30 тыс. звонков.

БЕРДЫЕВ РАССКАЗАЛ, КОГДА СООБЩИТ О СВОЕМ БУДУЩЕМ В «РУБИНЕ»

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев заявил, что расскажет о своем будущем в клубе после матча с "Краснодаром" 26 мая, сообщается на официальном сайте.

- Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы [тренерский штаб], в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось - вы знаете. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обреминителен, - сказал Бердыев.