«»Шлепал по попке": в Казани мужчина на улице трогал ноги девочек

В Казани утром 13 мая в районе улиц Серова и Батыршина 34-летний мужчина начал трогать ноги 12-летних школьниц, в полицию обратились родители девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данному факту было возбуждено дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", подозреваемый был задержан.

Была установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в 2017 и 2018 годах, где пострадали 11-летняя и 12-летняя девочки.

Свою вину мужчина полностью признал, по его словам, он их "шлепал по попке".

- Гражданам, обладающим сведениями о совершении подозреваемым каких-либо противоправных действий, аналогичных преступлений, просим обращаться в следственный отдел по Кировскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. 25 Октября, д. 4, либо по телефонам: (843)554-01-51, 8-987-206-82-19, - сообщили в СК.