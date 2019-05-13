Под Казанью парня избили до смерти, надругавшись над ним на камеру

В Зеленодольске избили до смерти 27-летнего парня, перед смертью над ним надругались, сняв все на камеру сотового телефона. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело парня со следами и сексуального насилия было найдено у одного из домов по улице Почтовая, были задержаны двое его знакомых, они избили потерпевшего, а затем совершили в отношении него действия сексуального характера. При этом их знакомый снимал происходящее на камеру телефона. Якобы это случилось на фоне ревности к подруге.

Было возбуждено дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "насильственные действия сексуального характера", один из подозреваемых свою вину не признал, другой признал частично.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемые планировали уехать из России, но сделать этого им не удалось.

Сейчас они арестованы.