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Под Казанью парня избили до смерти, надругавшись над ним на камеру

Cегодня, 13:22 691 9 Автор: prokazan.ru

В Зеленодольске избили до смерти 27-летнего парня, перед смертью над ним надругались, сняв все на камеру сотового телефона. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело парня со следами и сексуального насилия было найдено  у одного из домов по улице Почтовая, были задержаны двое его знакомых, они избили потерпевшего, а затем совершили в отношении него действия сексуального характера. При этом их знакомый снимал происходящее на камеру телефона. Якобы это случилось на фоне ревности к подруге.

Было возбуждено дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "насильственные действия сексуального характера", один из подозреваемых свою вину не признал, другой признал частично.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемые планировали уехать из России, но сделать этого им не удалось.

Сейчас они арестованы.

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комментарии

алекс
2
16 мая 2019
13:37
Такое чувство что скоро совсем натуралов не останется
Ага
22
16 мая 2019
13:39
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
16 мая 2019
13:41
Господи, как Бог допускает такое?! Зверье кругом!
Горожанин
0
16 мая 2019
14:01
почему не пишут из какой они братской республики нарисовались
ар
0
16 мая 2019
14:27
ну все ещё одни маты даша появились ))
Горожанин
0
16 мая 2019
14:28
Чурки похоже...
Горожанин
1
16 мая 2019
15:06
Один в могиле, другие сядут лет на 15. а тёлка найдет другого епыря.
Вот что вы стоите тупые бабские алени.
Горожанин
0
16 мая 2019
15:13
И зачем они такие обществу ? Выйдут из тюрьмы и опять совершат преступление . Таким образом всё общество будет только и состоять из таких ублюдков . Всё законо послушные граждане изчезнут ,останутся только преступники . Необходимо вернуть смертную казнь за убийство и изнасилование . И... за воровство бюджета .
Горожанин
0
16 мая 2019
15:16
Педики атакуют
В ответ на комментарий пользователя
Такое чувство что скоро совсем натуралов не останется
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