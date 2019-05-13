В Татарстане загрызли 26 овец на ферме. Подозревают волков

В Менделеевском районе Татарстана в селе Бизяки загрызли 26 овец, в этом подозревают волком, сообщает телеканал "Эфир".

Владелец крестьянского фермерского хозяйства Динсаф Гильфанов рассказал, что загнал животных в вольер, а утром обнаружил тела животных, по его словам, их загрызли волки.

- Многие говорили, по всему району, по всему Татарстану бывали такие случаи, что нападали на овец, убивали их. Никто с этим ничего сделать, потому что закон запрещает диких собак отстреливать, и все это безрезультатно остается, - рассказал фермер.

Он уточнил, что если нападают дикие собаки, то слышен лай, и кусают они, как правило, за заднюю часть туловища. Той ночью все было тихо.